В Калуге отопление в жилых домах начнут включать 20 сентября

В понедельник, 20 сентября, в Калуге начнут включать отопление в жилых многоквартирных домах. Об этом в пятницу на своих страницах в социальных сетях сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сегодня подписал постановление о начале отопительного сезона. В жилые дома тепло начнет поступать уже в понедельник. В оставшиеся дни управляющие компании должны подготовить внутридомовые сети, заполнить их и опрессовать, если еще не сделали, - заявил глава администрации.

Напомним, отопительный сезон в социальных учреждениях Калуги стартовал 15 сентября. Однако в некоторых школах и детских садах возникли проблемы.

- Вижу обращения калужан по этому поводу. Максимально торопим коллег с подачей тепла в наши учреждения, - подчеркнул городской голова. - Сегодня заработали несколько котельных в Канищево и Колюпаново и одна в Калуге – «Аркаим», которая отопит детский сад и школу.

По его словам, еще две котельные заработают в ближайшее время. Это котельная «Ремпутьмаша», которая даст тепло в три школы и четыре детских сада, и котельная «Турбинки» – от нее отапливаются две школы и четыре детских садика.

По прогнозу синоптиков, к 20 сентября дневная температура воздуха в Калуге опустится до +7 градусов. Хотя через неделю вновь обещают потепление - до +13.

UPD. С 20 сентября отопление включат во всех населенных пунктах Калужской области. Об этом распорядился губернатор Владислав Шапша.