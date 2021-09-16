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В Калуге возникли проблемы с отоплением в нескольких детских садах и школах

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 16.09.2021 12:56 2 396
В Калуге возникли проблемы с отоплением в нескольких детских садах и школах

С 15 сентября в Калуге начался отопительный сезон в социальных учреждениях. Однако пока тепло начало поступать не во все школы и детские сады. Об этом в четверг сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Проблемы возникли там, где батареи греются от заводских котельных.

- К сожалению, коллеги из Турбинного завода и Ремпутьмаша пока еще заставляют наших детей мерзнуть, - заявил Денисов. - Связался с их руководством, тепло они обещают в ближайшие дни. Держу этот вопрос на постоянном контроле.

Городской голова отметил, что без предупреждения проверил школу №13, а также детские сады «Журавушка», «Росинка» и «Алые паруса».

- Рядом с «Алыми парусами» накануне произошел порыв теплотрассы, он оперативно устранен, тепло уже поступает в сад, - пояснил Денисов.

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 16.09.2021 12:56 2 396
Тэги: недвижимость жкх дети отопление дмитрий денисов
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