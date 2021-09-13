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В Калужской области отопительный сезон в социальных учреждениях начнется 15 сентября

Ирина Будникова
Опубликовано: 13.09.2021 09:48 3 311
В Калужской области отопительный сезон в социальных учреждениях начнется 15 сентября

В понедельник, 13 сентября, на планерном совещании правительства Калужской области обсуждался вопрос готовности к отопительному сезону. По словам губернатора региона Владислава ШАПШИ, ожидается сильное похолодание к середине недели и нужно включать отопление в детских садах, школах, медицинских учреждениях заблаговременно, а именно - 15 сентября.

- Сейчас на улице пока достаточно тепло. Холода у нас уже были на прошлой неделе, - сказал губернатор области. - И к середине этой недели, видимо, опять похолодает, судя из прогнозов погоды. Насколько мы готовы к отопительному сезону?

- Ожидается, что температура днем упадет до 10 градусов, а ночью до 6 градусов, - сказал министр строительства и ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН. – Поэтому муниципальными образованиями предоставлены отчеты о подготовке к пуску тепла на объекты первой очереди. Это детские сады, школы, лечебные учреждения, и мы считаем, что на сегодняшний день такая необходимость уже назрела. Обращаюсь с просьбой в протокол включить рекомендации к главам муниципальных образований приступить к пуску тепла на объекты первой очереди с 16 сентября.   

Но губернатор области решил начать отопительный сезон заблаговременно, а именно - с 15 сентября.

- Давайте не будем откладывать, - сказал Владислав Шапша. – Действительно, пуск тепла нужно осуществить немного заранее. Может быть, даже с 15 числа, потому что есть такая инерционная модель – стены домов остынут за ночь, потом прогреть их будет гораздо сложнее. Давайте с 15 числа начнем давать тепло в наши социальные учреждения.

Когда тепло дадут в жилые многоквартирные дома, пока не сообщается.

В 2020 году социальные учреждения в Калужской области отапливали с 21 сентября.

Ирина Будникова
Опубликовано: 13.09.2021 09:48 3 311
Тэги: коммуналка жкх отопление
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