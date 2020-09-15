В Калужской области со следующей недели начнут отапливать социальные учреждения

Со следующего понедельника, 21 сентября, в социальные учреждения региона начнут подавать тепло. Об этом руководитель области Владислав Шапша сообщил на своей страничке в социальной сети.

- В целом подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду составляет 98%. В 13 муниципалитетах работы завершены полностью, - сообщил глава региона. - На особом контроле объекты коммунальной инфраструктуры бывших военных городков Наро-Фоминск-11 и Серпухов-15. В этом году они переданы в муниципальную собственность. С июля шла их подготовке к зиме. До начала следующей недели инженерные сети военных городков должны быть готовы к подаче тепла.