В Калужской области водителей попросили проверить регистраторы для поисков 84-летнего мужчины

Как мы уже рассказывали, 16 октября в Сухиничах ушел в лес и пропал 84-летний Юрий СИДОРОВ. Его поиски продолжаются до сих пор. Пенсионер находится в лесу двое суток. В понедельник, 18 октября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к водителям, которые 17 октября проезжали по дороге Сухиничи – Середейский.

- Может быть, наш дедушка попал в поле зрения ваших регистраторов, - говорится в сообщении волонтеров. - Отнеситесь, пожалуйста, внимательно к нашей просьбе, это существенно поможет нам в поиске.

Связаться с «Лиза Алерт» можно по телефону 89641413253.

Также звонки принимаются по телефонам 112 и 8807005452.

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