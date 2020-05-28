В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло до 3744

За последние сутки в Калужской области коронавирус выявили у 91 человека. Общее количество заболевших выросло со вчерашних 3653 до 3744. Такие данные KP40 сообщили в правительстве региона. Больше всего заражений в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

Новых смертей не зафиксировано. За весь период скончались 29 калужан. При этом число выздоровевших увеличилось на 114 - с 1123 до 1237.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 мая.

Тем временем

В Калужской области рассчитывают с 1 июня начать снимать ограничения. Подробности.

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