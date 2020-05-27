В Калужской области рассчитывают с 1 июня начать снимать ограничения

Власти Калужской области рассчитывают с 1 июня выйти на первый этап снятия ограничений. В среду, 27 мая, об этом заявил на пресс-конференции в Калуге врио губернатора Владислав ШАПША.

По его словам, это удастся сделать, если до конца недели сохранится нынешняя динамика по количеству новых заболевших коронавирусом и вылечившихся от COVID-19.

Шашпа пояснил, что решение будет принято на основании тех требований, которые выдвинуты Роспотребнадзором. Они касаются количества свободных коек, коэффициента распространения коронавируса и охвата тестирования.

Глава региона также отметил, что можно рассчитывать и на относительно быстрый выход на второй этап снятия ограничений. А вот когда подойдем к третьему этапу, спрогнозировать сейчас не может никто.

Напомним, первый этап снятия ограничений предполагает открытие непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м.

Тем временем

Калужские предприятия начали продлять удалённый режим работы до 15 июня. Подробности.

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