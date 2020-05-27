Калужские предприятия начали продлять удалённый режим работы до 15 июня

В Калужской области режим самоизоляции действует до 31 мая. И всё идёт к тому, что с 1 июня наш регион сможет начать первый этап снятия ограничений. Однако некоторые предприятия уже сообщили сотрудникам, что удалённый режим работы продлён до 15 июня.

В частности, об этом нам рассказали работники завода «КЭЗ КВТ» и компании «Астрал» в Калуге.

Как мы уже сообщали, в последние дни в нашем регионе выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заболевших. На 27 мая зафиксировано 3653 случая заражения.

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Тем временем

В Калужской области ещё два человека умерли от коронавируса. Подробности.

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