В Калужской области сообщили подробности о новых жертвах коронавируса

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус у 93 человек. Общие количество заболевших выросло 27 мая до 3653. Вылечились от COVID-19 в нашем регионе 1123 пациента (+105 за последние сутки).

Скончались ещё два человека. Всего в области уже 29 жертв эпидемии.

Региональный оперативный штаб сообщил, что умерли 83-летний житель Думиничского района и 82-летний житель Бабынинского района.

Больше всего человек с коронавирусом сейчас в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах. Но за последние сутки наибольший прирост пациентов наблюдается в Бабынинском районе (+11).

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