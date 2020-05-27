За последние сутки в Калужской области подтвердили две новые смерти от коронавируса. Всего в списке жертв эпидемии уже 29 жителей нашего региона, рассказали KP40 в федеральном оперативном штабе в среду, 27 мая.

Выздоровели ещё 105 человек. С опасной болезнью справились уже 1123 наших земляка.

Данные по заболевшим региональный оперштаб опубликует чуть позже. На данный момент известно о 3560 пациентах.

В целом в России за сутки подтвердили 8338 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За весь период эпидемии - 370 680. Вылечились 142 208 человек, умерли 3 968.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.