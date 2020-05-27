Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 27 мая

В среду, 27 мая, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 3560 до 3653. За сутки опасную болезнь подтвердили у 93 человек, сообщили в правительстве региона. Выздоровели ещё 105 калужан. Всего с болезнью уже справились 1123 наших земляка.
При этом стало известно о двух новых смертях. Теперь в списке умерших 29 калужан.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2501 житель Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 635 (-7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 460 (-7),
- Боровский район – 262 (+10),
- Малоярославецкий район – 215 (+2),
- Жуковский район – 164 (+4),
- Кировский район – 125 (+3),
- Дзержинский район – 89 (+3),
- Людиновский район – 81 (-6),
- Бабынинский район – 77 (+11),
- Думиничский район – 73 (-2),
- Козельский район – 53 (+1),
- Ферзиковский район – 35 (-1),
- Медынский район – 28,
- Износковский район – 27 (-18),
- Мосальский район – 26 (-2),
- Перемышльский район – 25,
- Мещовский район – 22,
- Тарусский район – 19,
- Сухиничский район – 18,
- Жиздринский район – 15,
- Хвастовичский район – 12 (+1),
- Барятинский район – 11,
- Юхновский район – 11 (+1),
- Спас-Деменский район – 9 (-2),
- Куйбышевский район – 7 (-1).
- Ульяновский район – 2 (-4).
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