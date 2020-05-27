Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 27 мая

В среду, 27 мая, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 3560 до 3653. За сутки опасную болезнь подтвердили у 93 человек, сообщили в правительстве региона. Выздоровели ещё 105 калужан. Всего с болезнью уже справились 1123 наших земляка.

При этом стало известно о двух новых смертях. Теперь в списке умерших 29 калужан.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2501 житель Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 635 (-7 к предыдущему дню),

Обнинск – 460 (-7),

Боровский район – 262 (+10),

Малоярославецкий район – 215 (+2),

Жуковский район – 164 (+4),

Кировский район – 125 (+3),

Дзержинский район – 89 (+3),

Людиновский район – 81 (-6),

Бабынинский район – 77 (+11),

Думиничский район – 73 (-2),

Козельский район – 53 (+1),

Ферзиковский район – 35 (-1),

Медынский район – 28,

Износковский район – 27 (-18),

Мосальский район – 26 (-2),

Перемышльский район – 25,

Мещовский район – 22,

Тарусский район – 19,

Сухиничский район – 18,

Жиздринский район – 15,

Хвастовичский район – 12 (+1),

Барятинский район – 11,

Юхновский район – 11 (+1),

Спас-Деменский район – 9 (-2),

Куйбышевский район – 7 (-1).

Ульяновский район – 2 (-4).

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