В Калужской области за сутки коронавирусом заразились 93 человека

В Калужской области за сутки выявили коронавирус у 93 человек. Количество заболевших в нашем регионе выросло с вчерашних 3560 до 3653. Такие данные в среду, 27 мая, опубликовал региональный оперативный штаб.

Как мы уже ранее рассказывали, скончались ещё два человека с COVID-19. Выздоровели за сутки 105. Всего с инфекцией справились 1123 наших земляка.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 27 мая.

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