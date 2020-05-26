Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 3560

В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 3459 до 3560. За сутки выявили ещё 101 заражённого. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб. Больше всего случаев Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

При этом стало известно ещё об одной смерти. Теперь в списке умерших 27 калужан. Вылечились ещё 130 пациентов. На данный момент 1018 наших земляков справились с опасной болезнью.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 26 мая.

Тем временем

В Калужской области назвали возможную дату снятия ограничений. Подробности.

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