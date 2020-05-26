Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 26 мая

Во вторник, 26 мая, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 3459 до 3560. За сутки опасную болезнь подтвердили у 101 человека, сообщили в правительстве региона. Выздоровели ещё 130 калужан. Всего с болезнью уже справились 1018 наших земляков.
При этом стало известно ещё об одной смерти. Теперь в списке умерших 27 калужан.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2515 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 642 (-17 к предыдущему дню),
- Обнинск – 467 (-4),
- Боровский район – 252 (-1),
- Малоярославецкий район – 213 (-1),
- Жуковский район – 160 (+3),
- Кировский район – 122 (+5),
- Людиновский район – 87 (-1),
- Дзержинский район – 86 (-3),
- Думиничский район – 75 (-1),
- Бабынинский район – 66 (+4),
- Козельский район – 52 (+1),
- Износковский район – 45 (+1),
- Ферзиковский район – 36 (+2),
- Медынский район – 28,
- Мосальский район – 28 (-8),
- Перемышльский район – 25 (-6),
- Мещовский район – 22 (+1),
- Тарусский район – 19,
- Сухиничский район – 18 (+1),
- Жиздринский район – 15 (+2),
- Барятинский район – 11 (-9),
- Спас-Деменский район – 11 (-1),
- Хвастовичский район – 11 (+1),
- Юхновский район – 10,
- Куйбышевский район – 8 (+2).
- Ульяновский район – 6 (-1).
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