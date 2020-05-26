Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 26 мая

Во вторник, 26 мая, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 3459 до 3560. За сутки опасную болезнь подтвердили у 101 человека, сообщили в правительстве региона. Выздоровели ещё 130 калужан. Всего с болезнью уже справились 1018 наших земляков.

При этом стало известно ещё об одной смерти. Теперь в списке умерших 27 калужан.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2515 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 642 (-17 к предыдущему дню),

Обнинск – 467 (-4),

Боровский район – 252 (-1),

Малоярославецкий район – 213 (-1),

Жуковский район – 160 (+3),

Кировский район – 122 (+5),

Людиновский район – 87 (-1),

Дзержинский район – 86 (-3),

Думиничский район – 75 (-1),

Бабынинский район – 66 (+4),

Козельский район – 52 (+1),

Износковский район – 45 (+1),

Ферзиковский район – 36 (+2),

Медынский район – 28,

Мосальский район – 28 (-8),

Перемышльский район – 25 (-6),

Мещовский район – 22 (+1),

Тарусский район – 19,

Сухиничский район – 18 (+1),

Жиздринский район – 15 (+2),

Барятинский район – 11 (-9),

Спас-Деменский район – 11 (-1),

Хвастовичский район – 11 (+1),

Юхновский район – 10,

Куйбышевский район – 8 (+2).

Ульяновский район – 6 (-1).

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