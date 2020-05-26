В Калужской области подтвердили ещё одну смерть от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё один человек умер от коронавирусной инфекции. Число жертв эпидемии в нашем регионе достигло 27, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

При этом выздоровели 130 пациентов. Всего в Калужской области уже 1018 человек справились с опасной болезнью. Данные по заболевшим пока не обновились – 3459. Больше всего случаев в Калуге и Обнинске.

В целом в России за сутки подтвердили коронавирус у 8 915 человек. С начала эпидемии - 362 342. Вылечились 131 129 россиян, умерли 3 807.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 26 мая.

UPD2. Стало известно, кто стал оччередной жертвой коронавируса в Калужской области.

Тем временем

В Калужской области назвали возможную дату снятия ограничений. Подробности.

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