Коронавирус в Калужской области, последние данные на 26 мая: заболели 3459 человек

На данный момент в Калужской области подтвердили 3459 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки болезнь подтвердили у 105 человек.

Вылечились ещё четыре пациента, а за весь период - 888. Новых смертей от COVID-19 не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 26 человек.

За последние сутки больше всего пациентов прибавилось в Обнинске (+31 к предыдущему дню), Калуге (+29), Боровском (+12) и Малоярославецком районах (+8). В этих же районах больше всего больных за весь период эпидемии.

Тем временем

В Калуге обсудили снятие ограничений. Когда ждать открытия магазинов. Подробности.

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