Коронавирус в Калужской области, последние данные на 26 мая: заболели 3459 человек

На данный момент в Калужской области подтвердили 3459 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки болезнь подтвердили у 105 человек.
Вылечились ещё четыре пациента, а за весь период - 888. Новых смертей от COVID-19 не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 26 человек.
За последние сутки больше всего пациентов прибавилось в Обнинске (+31 к предыдущему дню), Калуге (+29), Боровском (+12) и Малоярославецком районах (+8). В этих же районах больше всего больных за весь период эпидемии.
Тем временем
В Калуге обсудили снятие ограничений. Когда ждать открытия магазинов. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!