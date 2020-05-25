В Калуге обсудили снятие ограничений

В Калужской области последние два дня статистика по коронавирусу соответствует требованиям Роспотребнадзора, которые необходимо выполнить для начала первого этапа снятия ограничений. На планёрке в городской управе Калуги об этом рассказал заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Сергей ПАВЛОВ.

По его словам, сейчас в калужских больницах развернуты 1583 койки, из них свободно 55,8%. В ближайшее время развернут ещё 575.

Коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы. Это значит, что за последние четыре дня новых случаев меньше, чем за предшествующие им четыре дня.

По охвату тестированием Калужская область также соответствует установленным требованиям для первого этапа снятия ограничений.

В то же время Сергей Павлов отметил, что принимать решение будет региональный оперативный штаб. Возможно, какая-то ясность появится уже к концу нынешней недели.

Первый этап, напомним, предполагает открытие непродовольственных магазинов площадью меньше 400 квадратных метров.

Пока до 31 мая в Калужской области действует режим самоизоляции. В общественных местах необходимо надевать маски.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.