Как в Калужской области изменяется ситуация с коронавирусом – графики

В понедельник, 25 мая, в Калужской области подтвердили 105 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего в нашем регионе уже 3459 заболевших COVID-19. Из них 888 вылечились, 26 умерли.

За последние сутки больше всего пациентов прибавилось в Обнинске (+31 к предыдущему дню), Калуге (+29), Боровском (+12) и Малоярославецком районах (+8). В этих же районах больше всего больных за весь период эпидемии.

Публикуем графики распространения коронавируса в Калужской области на 25 мая 2020 года:

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.