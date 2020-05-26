В Калужской области назвали возможную дату отмены ограничений

В Калужской области в течение четырех суток снижается количество новых случаев заболевания коронавирусом. При этом показатель распространенности инфекции впервые за последнее время стал ниже единицы и составил 0,96, сообщили 25 мая на заседании оперативного штаба.

За последние сутки выписано из стационаров на пять человек больше, чем поступивших на лечение, 78 выздоровевших готовятся к выписке 26 мая.

Свободный коечный фонд превысил 51%, отмечают в правительстве.

В то же время врио губернатора Владислав Шапша подчеркнул, что позитивные тенденции, которые наметились в последнее время – не повод для расслабления.

Решение о первом этапе снятия ограничений в Калужской области будут принимать на основании анализа данных ближайших пяти дней, заявили на заседании оперштаба. То есть к 30 мая станет ясно, сможет ли со следующей недели открыться часть торговых точек.

Напомним, Роспотребнадзор ранее рассказывал, что на первом этапе снятия ограничений площадь торгового зала магазина с отдельным входом не должна превышать 400 кв. м. Количество посетителей – не более одного человека на 4 кв. м. Прогулки разрешаются вдали от традиционных мест скопления людей. Занятия спортом на открытых площадках будут возможны не более чем по два человека, на расстоянии не менее пяти метров.

Тем временем

В Калужской области 222 медика заразились коронавирусом. Подробности.

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