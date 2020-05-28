Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 мая

В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 3653 до 3744. За сутки опасную болезнь подтвердили у 91 человека, сообщили KP40 в четверг, 28 мая, в правительстве региона. Выздоровели ещё 114 калужан. Всего с болезнью уже справились 1237 наших земляков.

В списке умерших 29 человек. Это число не поменялось.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2478 жителей Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 633 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 471 (+11),

Боровский район – 265 (+3),

Малоярославецкий район – 203 (-12),

Жуковский район – 166 (+2),

Кировский район – 120 (-5),

Дзержинский район – 84 (-5),

Людиновский район – 82 (+1),

Бабынинский район – 75 (-2),

Думиничский район – 71 (-2),

Козельский район – 53,

Ферзиковский район – 35,

Медынский район – 28,

Мосальский район – 27 (+1),

Перемышльский район – 24 (-1),

Износковский район – 19 (-8),

Мещовский район – 19 (-3),

Сухиничский район – 18,

Тарусский район – 16 (-3),

Жиздринский район – 15,

Хвастовичский район – 15 (+3),

Барятинский район – 11,

Юхновский район – 11,

Спас-Деменский район – 9,

Куйбышевский район – 6 (-1).

Ульяновский район – 2.

Тем временем

В Калужской области рассчитывают с 1 июня начать снимать ограничения. Подробности.

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