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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 мая

Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 28.05.2020 11:30 0 1759
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 мая

В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 3653 до 3744. За сутки опасную болезнь подтвердили у 91 человека, сообщили KP40 в четверг, 28 мая, в правительстве региона. Выздоровели ещё 114 калужан. Всего с болезнью уже справились 1237 наших земляков.

В списке умерших 29 человек. Это число не поменялось.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2478 жителей Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

  • Калуга – 633 (-2 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 471 (+11),
  • Боровский район – 265 (+3),
  • Малоярославецкий район – 203 (-12),
  • Жуковский район – 166 (+2),
  • Кировский район – 120 (-5),
  • Дзержинский район – 84 (-5),
  • Людиновский район – 82 (+1),
  • Бабынинский район – 75 (-2),
  • Думиничский район – 71 (-2),
  • Козельский район – 53,
  • Ферзиковский район – 35,
  • Медынский район – 28,
  • Мосальский район – 27 (+1),
  • Перемышльский район – 24 (-1),
  • Износковский район – 19 (-8),
  • Мещовский район – 19 (-3),
  • Сухиничский район – 18,
  • Тарусский район – 16 (-3),
  • Жиздринский район – 15,
  • Хвастовичский район – 15 (+3),
  • Барятинский район – 11,
  • Юхновский район – 11,
  • Спас-Деменский район – 9,
  • Куйбышевский район – 6 (-1).
  • Ульяновский район – 2.

Тем временем

В Калужской области рассчитывают с 1 июня начать снимать ограничения. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 28.05.2020 11:30 0 1759
Тэги: коронавирус общество статистика
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