Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 мая

В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 3653 до 3744. За сутки опасную болезнь подтвердили у 91 человека, сообщили KP40 в четверг, 28 мая, в правительстве региона. Выздоровели ещё 114 калужан. Всего с болезнью уже справились 1237 наших земляков.
В списке умерших 29 человек. Это число не поменялось.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2478 жителей Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Тем временем
В Калужской области рассчитывают с 1 июня начать снимать ограничения. Подробности.
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