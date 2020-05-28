За сутки в Калужской области 114 человек вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки от коронавируса вылечились 114 человек. Всего в нашем регионе с болезнью справились уже 1237 человек, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. За весь период эпидемии скончались 29 калужан.

Актуальные данные по заболевшим региональный оперштаб опубликует чуть позже. Пока известно о 3653 пациентах.

В целом в России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 8 371 человек. За весь период зафиксирован 379 051 случай. Выздоровели 150 993, скончались 4 142 человека.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 мая.

Тем временем

В Калужской области рассчитывают с 1 июня начать снимать ограничения. Подробности.

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