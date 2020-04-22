Коронавирус в Калужской области: 12 человек находятся в тяжёлом состоянии

На данный момент в Калужской области подтверждено 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
При этом в калужском оперативном штабе сообщили, что 208 человек лечатся дома. В стационарах больниц находится 105 калужан.
Из тех пациентов, кто госпитализирован, 18 человек легко переносят болезнь, состояние 75 оценивается как среднее, а ещё 12 - в тяжёлом состоянии.
Тем временем
В Калужской области оставшихся без работы жителей зовут бороться с коронавирусом. Санитарам обещают по 50 тысяч рублей. Подробности.
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