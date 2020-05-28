Владислав Шапша поручил отремонтировать мост в Людиново

На прошлой неделе в Людиново треснул мост через реку Неполодь, по которому проходит важная для горожан транспортная артерия. Он соединяет две части микрорайона Сукремль.

По мосту ездили большегрузы и добили его. Сейчас дорогу закрыли для любого трафика. У жителей дом и работа могут быть на разных сторонах реки. И маршрутчики берут двойную плату. Эту проблему подняли на пресс-конференции главы Калужской области Владислава Шапши, которую он провёл в среду, 27 мая.

- Великая сила интернета, - отметил руководитель региона. - Я об этой ситуации узнал не от руководителей, а от людей. Поэтому быстро нашлось решение с блоками и знаками. Надо разобраться еще, как следили за мостом, но людям интересно, когда у них жизнь наладится. Поэтому я сейчас обращаюсь к министру, чтобы начинали проектирование.

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