В Калужской области сообщили подробности о трех новых жертвах коронавируса

Как мы уже рассказывали, в Калужской области 6 ноября подтвердили три новые смерти от коронавируса. Региональный оперативный штаб сообщил данные о месте жительства и возрасте умерших.

Скончались 80-летний житель Жуковского района и два человека из Калуги - 82 и 56 лет.

Всего в списке жертв коронавирусной инфекции уже 89 жителей региона.

Напомним, за сутки в Калужской области подтвердили 129 случаев заболевания коронавирусом. Это максимальный дневной прирост за весь период пандемии. Общее количество зараженных достигло 12 672.

Выздоровели еще 110 человек. Всего с болезнью справились 9622 калужанина.

На лечении остается 2961 калужанин.

В пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о продлении осенних школьных каникул в Калуге и Обнинске. Позже стало известно, что каникулы продляются и в Боровском районе. А вот детские сады Калужской области продолжат работу по расписанию.

Коронавирусом заразился и новоизбранный городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Тем временем

На сегодня в Калужской области осталось 24,6% свободных коек для больных коронавирусом. Подробности.

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