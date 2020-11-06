В Калужской области детские сады продолжат работу

В Калужской области на данный момент не планируется закрывать детские сады. Дошкольные учреждения продолжат работу по расписанию, сообщили в пятницу, 6 ноября, в министерстве образования и науки региона.

Также продолжатся занятия в кружках и секциях.

Ранее, напомним, стало известно, что осенние каникулы в школах Калуги, Обнинска и Боровского района продлены еще на одну неделю. Дети должны вернуться в классы 16 ноября. Такое решение принято в связи с большим количеством заболевших среди учителей. Они находятся на больничных в связи с коронавирусом, ОРВИ и гриппом.

В других районах школы продолжат работу, если решения о закрытии не примут местные власти, рассказывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Повсеместный переход на дистанционное обучение пока не планируется. Такой формат будет использоваться точечно в тех классах, где будут выявлены случаи коронавируса, пояснял накануне министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

6 ноября в Калужской области зафиксирован максимальный дневной прирост больных коронавирусом за весь период пандемии – 129 новых случаев.

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