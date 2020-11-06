В Калужской области осталось 24,6% свободных коек для больных коронавирусом

По состоянию на утро пятницы, 6 ноября, в Калужской области свободно 24,6% коек для больных коронавирусом. Об этом на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ.

В настоящее время в регионе развёрнуто 2096 коек, из них свободны 516 (24,6%). На лечении в больницах находятся 1580 человек (75,4%), в том числе на инвазивной ИВЛ – 15 человек, на неинвазивной ИВЛ – 43, на кислородной поддержке – 932 человека.

Показатель заболеваемости по области за последние сутки составил 1263 на сто тысяч населения. Показатель распространённости инфекции 1,1. Ежесуточно проводится порядка 1700 – 2000 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в целом с начала пандемии их проведено более 247 тысяч. Охват тестированием составил 224 на сто тысяч населения.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что необходимо продолжить практику привлечения к работе в больницах автотранспорта других организаций.

- Нужны машины для того, чтобы помогать врачам поликлиник добираться до своих пациентов, - отметил он. - Такой запрос есть на сегодняшний день. Я знаю, что многие предприниматели откликнулись с готовностью поучаствовать в этой волонтёрской деятельности.

Организовать эту работу он поручил своему заместителю Константину Горобцову.

Напомним, 4 ноября в Калуге Владислав Шапша на служебном автомобиле лично развозил врачей по пациентам.

6 ноября в Калужской области зафиксирован максимальный дневной прирост больных коронавирусом за весь период пандемии – 129 новых случаев.

В школах Калуги, Обнинска и Боровского района каникулы продлены до 15 ноября.

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