6167 человек вылечились от коронавируса в Калужской области

В Калужской области за последние сутки ещё 12 человек вылечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии с инфекцией справились 6167 жителей нашего региона, сообщили KP40 в воскресенье, 9 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 по-прежнему 56 калужан.

На данный момент известно о 7443 заболевших коронавирусом в Калужской области. Новые данные регионального оперативного штаба опубликуют сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 5 189 человек. За весь период зафиксировано 887 536 случаев. Из них вылечились 693 422, скончался 14 931.

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