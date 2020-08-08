Коронавирус в Калужской области, последние данные на 8 августа: в каких районах нашли новых заболевших

В субботу, 8 августа, в Калужской области подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7416 до 7443.
Выздоровели ещё 24 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6155 (82,7% от числа заболевших).
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1232 пациента:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 8 августа 2020 года.
Тем временем
Автобус с рабочими перевернулся в Калужской области. Фото и подробности.
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