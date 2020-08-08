Коронавирус в Калужской области, последние данные на 8 августа: в каких районах нашли новых заболевших

В субботу, 8 августа, в Калужской области подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7416 до 7443.

Выздоровели ещё 24 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6155 (82,7% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1232 пациента:

Калуга – 318 (-6 к предыдущему дню),

Обнинск – 155 (+3),

Боровский район – 135 (+1),

Людиновский район – 85 (+1),

Жуковский район – 69 (0),

Козельский район – 69 (+3),

Малоярославецкий район – 67 (-2),

Сухиничский район – 48 (+2),

Дзержинский район – 47 (+2),

Жиздринский район – 37 (0),

Перемышльский район – 26 (-3),

Кировский район – 24 (+1),

Бабынинский район – 23 (0),

Ферзиковский район – 22 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 14 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Тарусский район – 8 (+1),

Барятинский район – 7 (0),

Износковский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0),

Медынский район – 3 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 8 августа 2020 года.

Тем временем

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