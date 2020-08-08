Автобус с рабочими перевернулся в Калужской области

Утром в субботу, 8 августа, на 12 километре дороги Ермолино – Боровск – Медынь - Верея в Калужской области произошло ДТП, рассказали KP40 в УМВД по Калужской области.

По предварительной информации, около 8 утра столкнулись «УАЗ Хантер» и микроавтобус «Форд Транзит». После этого микроавтобус, перевозивший рабочих одного из местных предприятий, перевернулся.

Различные травмы получили два человека, находившихся в микроавтобусе. Их отвезли в Центральную районную Боровского района.

- На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и других специальных служб, - подчёркивают в полиции. - В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП произошло в раойне деревни Бутовка Боровского района.

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