В Калужской области топливо разлилось из перевернувшегося бензовоза

Ночью в субботу, 8 августа, в Жуковском районе Калужской области на трассе А108 перевернулся бензовоз «Вольво», сообщает региональное ГУ МЧС.

Около 3:58 грузовик съехал на обочину, потом в кювет и перевернулся.

Возгорания не было, подчёркивают в МЧС. Но топливо разлилось на площади в 2 кв.м. Спасатели залили пеной всю территорию вокруг «Вольво».

Водитель грузовика не пострадал.

Как отмечают в МЧС, на место выезжали 20 человек и 7 единиц техники.

UPD. Чуть позже в ГУ МЧС по Калужской области сообщили KP40, что за рулём бензовоза был 27-летний мужчина. В цистерне находилось дизельное топливо и 95-й бензин общим объёмом в 21 кубометр. На место выехал кран и эвакуаторы.

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