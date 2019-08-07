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Неуправляемый бензовоз протаранил две легковушки в Калуге

07.08.2019 21:31 0 1370 Дмитрий Ивьев, Фото: УМВД по Калужской области.
Неуправляемый бензовоз протаранил две легковушки в Калуге

Днём в среду, 7 августа, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе нефтебазы произошла массовая авария. 

По предварительной информации полиции, бензовоз ехал со стороны окружной и в неконтролируемом заносе протаранил встречную «Ладу Ларгус». После этого грузовик врезался в столб и припаркованную легковушку.

Водитель и пассажир «Ларгуса» попали в больницу. В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что у одного из мужчин сломаны обе ноги, у другого – поврежден позвоночник.

Обстоятельства происшествия выясняются.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УМВД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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