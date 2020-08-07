На трассе в Калужской области сожгли «Газель»

В ночь на 7 августа в Калужской области сгорел грузовой автомобиль «Газель». Пожар произошёл на 403 километре трассы А108 в Боровском районе – недалеко от заправки рядом с Ермолино.
По предварительным данным, около часа ночи грузовик подожгли, рассказали KP40 в ГУ МЧС по Калужской области.
Огонь уничтожил все сгораемые части кабины и моторного отсека.
Никто из людей не пострадал.
Пожар на трассе в Калужской области начался около 01:00 7 августа.
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