В Калуге новый участок улицы Московской перекроют до 19 августа

С 9 по 19 августа в Калуге будет закрыт проезд для всех видов транспорта на участке улицы Московской от переулка Безымянного до улицы Поселковой. В пятницу об этом сообщили в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Судя по опубликованной городской администрацией схеме, автомобильные потоки будут перенаправляться на улицы Железняки и Путейскую.

- Обращаем внимание, что будет осуществляться пропуск спецтехники экстренных служб, - говорится в сообщении городской управы. - Приносим свои извинения за вынужденные неудобства.

Схема перекрытия улицы Московской в Калуге с 9 по 19 августа 2020 года. Нажмите на картинку, чтобы её увеличить.

Как будет ходить общественный транспорт, власти не говорят.

В данный момент, напомним, в Калуге укладывают асфальт на участке Московской от одноименной площади до Безымянного переулка. Эти работы обещают завершить 8 августа.

UPD. В Калуге маршруты общественного транспорта изменят до 19 августа.

Тем временем

В Калуге маршрутка застряла на газоне, объезжая перекрытый участок Московской. Публикуем видео.