В Калуге маршруты общественного транспорта изменят до 19 августа

Как мы уже рассказывали, с 9 по 19 августа в Калуге будет закрыт проезд для всех видов транспорта на участке улицы Московской от переулка Безымянного до улицы Поселковой. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в пятницу в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Судя по опубликованной городской администрацией схеме, автомобильные потоки будут перенаправляться на улицы Железняки и Путейскую.

- Обращаем внимание, что будет осуществляться пропуск спецтехники экстренных служб, - говорится в сообщении городской управы. - Приносим свои извинения за вынужденные неудобства.

Также администрация города опубликовала схемы, по которым с 9 по 19 августа в этом районе будет ходить обещственный транспорт.

Автобусы № 9, 10, 17 в направлении центра будут ездить по улицам: ул. Московская — ул. Гурьянова — ул. Железняки - ул. Телевизионная и далее по маршруту, по направлению из города движение будет осуществляться в обратном порядке.

Движение муниципальных маршрутов № 2, 64, 91, 98, 99 в направлении центральной части города будет осуществляться по улицам: ул.Московская — ул.Гурьянова — ул.Железняки — пер.Безымянный — ул.Московская и далее по маршруту, по направлению из города движение будет осуществляться в обратном порядке.

Движение муниципальных маршрутов № 90, 93, 95, 97 в направлении центральной части города будет осуществляться по улицам: ул.Московская — ул.Путейская — ул.Глаголева — ул.Московская и далее по маршруту, по направлению из города движение будет осуществляться в обратном порядке.

Движение муниципальных маршрутов № 82, 85 в направлении центральной части города будет осуществляться по улицам: ул.Гурьянова — ул.Железняки — пер.Безымянный — ул.Московская и далее по маршруту, по направлению из города движение будет осуществляться в обратном порядке.

Троллейбусы № 2, 5, 9, 17 ходить не будут.

Троллейбусы № 6 будут ходить от троллейбусного депо (ул. Московская ,258) до Дубравы (с поправкой на проводимые дорожные работы).

- Остановка транспортных средств будет осуществляться на обустроенных остановочных пунктах по ходу движения маршрутов, - подчёркивают в горуправе.

Схема перекрытия улицы Московской в Калуге с 9 по 19 августа 2020 года. Нажмите на картинку, чтобы её увеличить.

Напомним, в данный момент в Калуге укладывают асфальт на участке Московской от одноименной площади до Безымянного переулка. Эти работы обещают завершить 8 августа.

Тем временем

В Калуге маршрутка застряла на газоне, объезжая перекрытый участок Московской. Публикуем видео.