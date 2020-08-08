Рядом с Гагаринской развязкой в Калуге вандалы испортили граффити с ветераном Великой Отечественной войны. Фото в пятницу, 7 августа, прислал в редакции KP40 калужанин Сергей Фадеев.
Кто-то тёмной краской разрисовал лицо мужчины.
Пока нет информации, занимается ли полиция поиском виновников.
Как мы уже рассказывали, трансформаторная будка на въезде в Калугу преобразилась в начале мая 2020 года. Если раньше с неё на проезжающих автомобилистов смотрел первый космонавт Земли Юрий Гагарин, то теперь там неизвестный солдат.
Автор граффити - тульский художник Дмитрий ЯЗЫКОВ.
Дмитрий рассказал KP40, что на граффити ушло около 40 литров фасадной краски и 40 баллончиков.
- Сделано граффити с фото, но я не придерживался полного сходства, некоторые моменты сам добавлял, что-то убирал, - рассказал Дмитрий.
Это уже вторая работа туляка в Калуге. Ранее он раскрасил трансформаторную будку на улице Пухова. На ней изображён кусочек итальянской улицы.
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