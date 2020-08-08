Три калужанки вышли в финал конкурса «Миссис Россия»

Ольга Сеничкина, Светлана Шеберова и Яна Митина.

Организаторы конкурса «Missis World Russia» опубликовали список участниц, которые пробились в финал.

Среди 29 замужних красавиц со всей страны оказались три представительницы Калужской области – Светлана Шеберова и Ольга Сеничкина из Калуги и Яна Митина из Обнинска.

Светлана и Ольга в марте участвовали в конкурсе «Миссис Калуга», который проходил за несколько дней до отмены всех массовых мероприятий.

Светлана Шеберова тогда завоевала главный титул. Женщине 34 года. Самым важным достижением своей жизни она считает счастливую семью, которой уже 13 лет, и рождение в ней четырёх детей.

Ольга Сеничкина на конкурсе в Калуге порадовала зрителей танцем на пилоне.

Светлана Шеберова в марте 2020 года.

Победительница «Missis World Russia» представит Россию на международном финале конкурса «Missis World».