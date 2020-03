Конкурс «Миссис Калуга» выиграла мама четверых детей

На минувших выходных на сцене «Арены КТЗ» уже в четвёртый раз выбирали самую красивую маму Калуги.

Изначально участниц должно было быть 17, но по неизвестным причинам в борьбе за титул участвовало лишь 16 девушек. Жюри на этот раз было собрано частично из представителей калужского делового мира, а частично – из признанных красавиц, ставших победительницами различных конкурсов прошлых лет.

На представление участницы, по завету Коко Шанель, выходили в маленьких чёрных платьях. За ним последовало уже несколько более развёрнутое, вербальное представление, то есть видео-визитка. Из неё мы узнали, что кто-то из наших прекрасных мам занимается ноготочками, а кто-то – трансперсональным коучингом (что бы это ни значило), а также, что практически все участницы творческие личности и стремятся к развитию, ценят семью и любят путешествовать.

Второй выход был уже в деловом стиле. Образы дам дополняли спонсорские аксессуары – стильные очки от одного из салонов оптики. То ли модели вдруг оказались на руководящих должностях, то ли топ-менеджеры вдруг решили прогуляться по подиуму. Из зала претенденток поддерживали друзья и родные, а, пожалуй, самую многочисленную и шумную поддержку устроили болельщики Светланы Шеберовой. В их арсенале были и плакаты, и множество российских триколоров, и воздушные шарики в виде восьмёрок – номера, под которым выступала Светлана.

Затем было так называемое спортивное дефиле – самый яркий выход участниц. Шестнадцать мам, неравнодушных к нравственным и семейным ценностям, зажигали под песню Khia с рефреном «My Neck, my back, Lick my pussy and my crack». Выглядело это фантасмагорично. Впрочем, возможно, участницы конкурса, являющегося отборочным этапом для «Missis World Russia», просто слишком далеки от английского.

Творческий конкурс на этот раз был опциональным, но некоторые девушки всё же захотели продемонстрировать свои таланты. Так, Ольга Сеничкина порадовала публику танцем на пилоне по мотивам повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Правда, вначале Ольга переволновалась и не вышла, но затем, справившись с нервами, всё же исполнила свой хореографический этюд. У Елены Дониной тоже был запасён танец, на этот раз под слёзовыжимательную песню о маме и боге. Хореографический парад сменился вокалом: это Алёна Тихонова исполнила песню из фильма «Карнавал». Последней продемонстрировать талант решила Татьяна Пашина. Это была театрализованная танцевальная миниатюра про девушку-кондитера, в конце которой она принесла к столам жюри коробку пирожных.

Между дефиле зал разогревали ведущие, один из которых даже исполнил песню. Вокальный почин поддержали артисты Академии эстрады «Grand». А в завершении девушки вышли на сцену в дизайнерских вечерних платьях.

После этого был объявлен перерыв, а судьи начали совещаться. Антракт превратился в бесконечную фотосессию в фойе зала. Родственники и друзья снимали участниц в красивых платьях, затем девушки уже позировали профессиональным фотографам в фотозоне, другие в это время баловались селфи.

Наконец, прозвенел очередной звонок, и зал постепенно начал вновь заполняться, только на сцене ещё долго ничего не происходило. Ожидание становилось всё более томительным, но тут перед публикой появились ведущие и претендентки, и началась долгожданная церемония награждения.

Сначала девушки получили дипломы за благотворительность от дома престарелых. Затем короны вручили четверым многодетным «супер-мамам»: Светлане Савельевой, Светлане Шеберовой, Татьяне Пашиной и Алёне Родиной. А после началась череда вручений многочисленных специальных номинаций.

Четвёртой вице-миссис стала Алиса Шавина, третьей – Анна Папирная, второй – Алёна Ерёма и первой – Алёна Тихонова.

Светлана Шеберова - Миссис Калуга-2020.

Ну а Миссис Калуга-2020 стала, к радости своей многочисленной группы поддержки, мать четверых детей Светлана Шеберова. Она получила королевскую корону и покрытую золотом статуэтку от одного из ювелирных домов.

Светлане 34 года. Самым важным достижением своей жизни она считает счастливую семью, которой уже 13 лет, и рождение в ней четырёх детей.

Новая Миссис Калуга интересуется классическим и современным искусством, увлекается модой и стилем. Лучший отдых - путешествие или поход на выставку и в театр. Светлана ведёт здоровый и очень активный образ жизни, правильно питается и с удовольствием занимается спортом. Своим примером она стремится показать, что даже будучи мамой четверых детей, можно и нужно оставаться стройной, красивой, современной.

Остальные калужанки победили в следующих номинациях:

Миссис Дружба – Елена Донина.

Миссис Нежность – Наталья Самсонова.

Миссис Грация – Анна Папирная.

Миссис Супермодель – Алёна Тихонова.

Миссис Фото – Дарья Казанкова.

Миссис Обаяние – Светлана Савельева (№3)

Миссис Стиль – Екатерина Гришина.

Миссис Совершенство – Алёна Ерёма.

Мисси Креатив – Алёна Родина.

Миссис Женственность – Татьяна Пашина.

Миссис Интеллект – Алиса Шавина.

Миссис Улыбка – Дарья Беляева.

Миссис Доброта – Елена Матвейкина.

Миссис Харизма – Мария Ерошенко.