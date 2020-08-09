В Калуге восстановили граффити с ветераном

Как мы уже рассказывали, рядом с Гагаринским мостом в Калуге вандалы испортили граффити с ветераном Великой Отечественной войны. Фото в пятницу, 7 августа, прислал в редакции KP40 калужанин Сергей Фадеев. Кто-то тёмной краской разрисовал лицо мужчины.

Автор граффити - тульский художник Дмитрий ЯЗЫКОВ - смог оперативно приехать в Калугу и поправить рисунок.

Фото исправленной работы Дмитрий прислал нам 8 августа.

Как мы уже рассказывали, трансформаторная будка на въезде в Калугу преобразилась в начале мая 2020 года. Если раньше с неё на проезжающих автомобилистов смотрел первый космонавт Земли Юрий Гагарин, то теперь там неизвестный солдат.

Таким граффити стало после нашествия вандалов.

А это уже исправленный вариант.

На граффити ушло около 40 литров фасадной краски и 40 баллончиков.

- Сделано граффити с фото, но я не придерживался полного сходства, некоторые моменты сам добавлял, что-то убирал, - рассказал Дмитрий.

Это уже вторая работа туляка в Калуге. Ранее он раскрасил трансформаторную будку на улице Пухова. На ней изображён кусочек итальянской улицы.

Тем временем

В Калуге назвали участников 23-го фестиваля «Мир гитары». Подробности.