В Калуге назвали участников 23-го фестиваля «Мир гитары»

В 2020 году в Калуге пройдёт 23-й международный фестиваль «Мир гитары». Эпидемия коронавирусной инфекции не позволила провести мероприятие в конце мая, однако организаторы рассчитывают, что фестиваль состоится во второй половине сентября.

Открытие «Мира гитары» запланировано на 15 сентября. Это вечер будет посвящен Ивану Смирнову – известному русскому гитаристу, который ушёл из жизни в 2018 году. Выступят Дмитрий Илларионов, Ровшан Мамедкулиев, а также Павел Кухта из Беларуси.

Концерты «Мира гитары» пройдут также 16, 17 и 18 сентября. Из-за закрытой границы к нам не смогут приехать участники из Европы и Америки, однако ожидается выступление многих российских звёзд гитарной музыки и музыкантов из соседних стран, рассказал KP40 основатель фестиваля Олег АКИМОВ.

В частности, в Калуге выступят Максим Дороганич, Кайрат Арыстанов (Казахстан), Александр Миронов (Молдова), Сергей Руднев, дуэт «Русские гитары», Антон Баранов, дуэт Canto Vivo, Frauchi Guitar Quartet, Алексей Стародубцев, фламенко-группа «Flamencura», Московский камерный оркестр «Musica Viva», Даниил Крамер, Роман Мирошниченко, Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», Жора Саргсян и джаз-трио (Армения – Россия).

Зрителей на концертах будут рассаживать через одного.