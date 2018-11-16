Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 16 ноября
$ 66.62 1.38
75.54 1.22
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Скончался известный гитарист

16.11.2018 09:38 5 2041 Дмитрий Ивьев
Скончался известный гитарист

В четверг, 15 ноября, на 64-м году жизни скончался российский гитарист и композитор Иван Смирнов. Много лет он был одной из главных звёзд фестиваля «Мир гитары» в Калуге.

Причина смерти не уточняется. По информации наших коллег из московской «Комсомолки», днём 15 ноября Смирнов почувствовал себя плохо и потерял сознание.

За два дня до смерти гитарист выступил на концерте в честь юбилея музыканта Юрия Нугманова. В декабре у Смирнова был запланирован концерт в клубе «Союз композиторов».

Выражаем соболезнования родственникам и близким Ивана Смирнова.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Собаку, на которую калужане собирали деньги, успешно прооперировали 15.11.2018 17:32

Госдума поддержала введение нового налога в Калужской области 15.11.2018 17:19

Соседний с башней на Воронина дом передумали продавать 15.11.2018 15:10

Калужан спросят, нужен ли городу свой собственный бренд 15.11.2018 14:42

Откровения Игоря Корнилова: театр, самолёты, девушки 14.11.2018 21:30


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 17 ноября, 19:00
Привет из 90-х на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 23 ноября, 16:00
Фестиваль "Антоновка"
Городской Досуговый центр
сб 24 ноября, 12:00
Праздник ко Дню матери
Обнинск

Для детей

сб 17 ноября, 11:30
Мастер-классы для детей в "Достоянии"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 17 ноября, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 17 ноября, 15:00
"What? Where? When?"
Калуга
сб 17 ноября, 17:00
"Я с мамой - на концерт!" .Парад ударных инструментов.
Дом музыки

Концерты

пт 16 ноября, 19:00
Концертная программа «Горизонт»
Филармония
пт 16 ноября, 19:00
Гастрольный тур шоу "Песни"
Арена КТЗ, ДК
вс 18 ноября, 19:00
Александр Морозов. "Любите, пока любится"
Арена КТЗ, ДК
сб 17 ноября, 23:00
Код культура
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Богемская рапсодия
Соната
Оцепеневшие от страха
Смолфут
Новости компаний

РСХБ запустил международные денежные переводы в сервисах дистанционного обслуживания

«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности

5 правил правильного поведения на похоронах

Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Новости партнеров

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

Бизнес-план в формате Excel: удобная работа с документом и его основные разделы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.