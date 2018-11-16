Скончался известный гитарист

В четверг, 15 ноября, на 64-м году жизни скончался российский гитарист и композитор Иван Смирнов. Много лет он был одной из главных звёзд фестиваля «Мир гитары» в Калуге.
Причина смерти не уточняется. По информации наших коллег из московской «Комсомолки», днём 15 ноября Смирнов почувствовал себя плохо и потерял сознание.
За два дня до смерти гитарист выступил на концерте в честь юбилея музыканта Юрия Нугманова. В декабре у Смирнова был запланирован концерт в клубе «Союз композиторов».
Выражаем соболезнования родственникам и близким Ивана Смирнова.
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