Коронавирус в Калужской области, последние данные на 3 июля: коэффициент распространения опять превысил единицу

На данный момент в Калужской области подтвердили 6170 случаев заболевания коронавирусом. За сутки болезнь нашли еще у 53 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.
Список выздоровевших пополнили 5 жителей области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3690
Лечение продолжают 2436 калужанин. Больше всего - в Калуге (627), Обнинске (472), Боровском (279), Малоярославецком (164), Жуковском (159), Дзержинском (95) районах.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области повысился до 1,06. Для перехода на третий этап снятия ограничений нужно 0,5.
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