Коронавирус в Калужской области, последние данные на 3 июля: коэффициент распространения опять превысил единицу

На данный момент в Калужской области подтвердили 6170 случаев заболевания коронавирусом. За сутки болезнь нашли еще у 53 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.

Список выздоровевших пополнили 5 жителей области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3690

Лечение продолжают 2436 калужанин. Больше всего - в Калуге (627), Обнинске (472), Боровском (279), Малоярославецком (164), Жуковском (159), Дзержинском (95) районах.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области повысился до 1,06. Для перехода на третий этап снятия ограничений нужно 0,5.

Тем временем

В Калужской области 70,17% жителей поддержали принятие поправок в Конституцию. Подробности.

В Калужской области больницы и поликлиники возобновили работу в обычном режиме. Подробности.

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