В Калужской области разрешили вождение в автошколах

Как мы уже рассказывали, в Калужской области продолжают снимать ограничения. С 19 июня отменён режим самоизоляции (но маски носить нужно), с 20 июня откроются магазины внутри торговых центров, с 24 июня – летние веранды кафе.

Также с 19 июня разрешены практические занятия в автошколах.

Как говорится в постановлении правительства Калужской области №486 от 19.06.2020, обучать вождению можно при соблюдении санитарных норм: нужно носить маски и обрабатывать салоны машин.

Полный текст постановления правительства Калужской области №486 от 19.06.2020:

Тем временем

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