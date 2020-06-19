В Калужской области разрешили открыть магазины внутри торговых центров

В Калужской области с 20 июня смогут открыться магазины, расположенные внутри торговых центров. Новое постановление правительства №486 от 19.06.2020 распространяется на все торговые объекты с отдельным входом, площадь которых не превышает 400 кв.м.

Как пояснили KP40 в министерстве конкурентной политики, работать смогут практически все предприниматели. Ограничения останутся лишь для магазинов, которые не соответствуют по площади, а также для тех бизнесменов, у которых нет входа в их торговую точку. Например, это касается торговцев мебелью в общей зоне.

Получить разъяснения калужские предприниматели могут в министерстве конкурентной политики по телефонам: 715-096 или 715-005.

Также, напомним, с 19 июня в Калужской области отменили режим самоизоляции. Но маски носить по-прежнему нужно.

Полный текст постановления правительства Калужской области №486 от 19.06.2020:

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