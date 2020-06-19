В Калужской области отменили режим самоизоляции

В Калужской области официально отменили требование оставаться дома из-за эпидемии коронавируса. В пятницу, 19 июня, врио губернатора Владислав Шапша подписал постановление правительства №486.

Этот документ, в частности, признал утратившим силу пункт 7.5 из постановления №200 от 17 марта 2020 года, в котором говорилось о том, что выходить на улицу можно только в определенных случаях: на работу, в магазин, в аптеку, для занятия спортом и прогулок с ограниченным кругом лиц.

При этом режим самоизоляции в Калужской области по-прежнему действует для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Также остаётся требование для всех использовать маски в общественных местах.

UPD. В Калужской области разрешили открыть магазины внутри торговых центров.

Полный текст постановления правительства Калужской области №486 от 19.06.2020:

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