Кафешкам разрешили открыть летние веранды с 24 июня

В Калужской области с 24 июня смогут заработать летние веранды кафе и ресторанов. Вечером 18 июня об этом заявил врио губернатора Владислав ШАПША. Также, по его словам, ко концу июня ожидается выход нашего региона на второй этап снятия ограничений.

Подразумевается, что на втором этапе откроют магазины до 800 квадратных метров, фитнес-центры и возобновится оказание плановых медуслуг.

- Мы приняли решение с 20 числа расширить круг предприятий торговли непродовольственными товарами, которые смогут вести свою деятельность, - заявил Шапша. - Это теперь будет касаться всех предприятий, магазинов до 400 кв.м. с отдельным входом. С 24 числа смогут также работать предприятия общепита в рамках летнего кафе, в рамках работы на свежем воздухе, временных верандах. И если сохранится такая динамика, положительная динамика с заболеваниями, снижением заболеваемости, с количеством выздоровевших людей, то в конце июня мы сможем перейти ко второму этапу снятия ограничений и открыть работу магазинов уже до 800 кв.м, фитнес-центров и начать оказание плановых медицинских услуг.

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