$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Кафешкам разрешили открыть летние веранды с 24 июня

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.06.2020 18:20 3 757
Кафешкам разрешили открыть летние веранды с 24 июня

В Калужской области с 24 июня смогут заработать летние веранды кафе и ресторанов. Вечером 18 июня об этом заявил врио губернатора Владислав ШАПША. Также, по его словам, ко концу июня ожидается выход нашего региона на второй этап снятия ограничений.

Подразумевается, что на втором этапе откроют магазины до 800 квадратных метров, фитнес-центры и возобновится оказание плановых медуслуг.

- Мы приняли решение с 20 числа расширить круг предприятий торговли непродовольственными товарами, которые смогут вести свою деятельность, - заявил Шапша. - Это теперь будет касаться всех предприятий, магазинов до 400 кв.м. с отдельным входом. С 24 числа смогут также работать предприятия общепита в рамках летнего кафе, в рамках работы на свежем воздухе, временных верандах. И если сохранится такая динамика, положительная динамика с заболеваниями, снижением заболеваемости, с количеством выздоровевших людей, то в конце июня мы сможем перейти ко второму этапу снятия ограничений и открыть работу магазинов уже до 800 кв.м, фитнес-центров и начать оказание плановых медицинских услуг.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.06.2020 18:20 3 757
Тэги: общество коронавирус бизнес
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в Калуге поддержал клиентов более чем на 400 млн рублей
Россельхозбанк отмечает 20-летие
Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — специально для поклонников морских боев
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку
«Клиника года-2020»: марафон добрых слов
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Глава региона предложил вернуть понтонный мост на Воробьевку. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 1999
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Архангельские предприниматели выиграли «ГАЗель NEXT» для своего бизнеса
Тельф АГ: 7 лучших курортов Испании от Кондрашова
Как найти работу, не имея достаточно навыков

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки на публикацию агитационных материалов в период избирательных кампаний выборов 2020 года на сайте www.kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru