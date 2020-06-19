В Калужской области подтвердили новую смерть от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили ещё одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв достигло 42, рассказали KP40 в федеральном оперативном штабе.

Вылечились за сутки 44 калужанина. Всего – 2784.

Актуальные данные по заболевшим появятся чуть позже. Пока известно о 5462 случаях.

По всей России за сутки выявили 7 972 случая. За весь период - 569 063. Вылечились 324 406, скончался 7 841.

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