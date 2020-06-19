Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 июня

В пятницу, 19 июня, количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло со вчерашних 5462 до 5522. За сутки подтвердили 60 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 44 пациента. Всего с болезнью уже справились 2784 наших земляка.

За время эпидемии от коронавируса умерли 42 жителя области. За сутки подтвердили один летальный случай - скончался 66-летний житель Обнинска.

Лечение сейчас продолжает 2696 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 684 (+27 к предыдущему дню),

Обнинск – 600 (-26),

Боровский район – 265 (+4),

Жуковский район – 181 (+3),

Малоярославецкий район – 174 (+3),

Дзержинский район – 128 (+1),

Кировский район – 117,

Людиновский район – 103 (+2),

Козельский район – 78,

Бабынинский район – 73,

Ферзиковский район – 43,

Жиздринский район – 35 (-1),

Перемышльский район – 31,

Сухиничский район – 28 (+1),

Хвастовичский район – 28,

Думиничский район – 23,

Медынский район – 17 (+1),

Мещовский район – 13,

Мосальский район – 13,

Барятинский район – 12,

Куйбышевский район – 11,

Юхновский район – 11 (+1),

Спас-Деменский район – 10 (-1),

Тарусский район – 9,

Износковский район – 6,

Ульяновский район – 3.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области снизился до 0,85. Дневной прирост заболевших 19 июня самый маленький с 26 апреля.

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