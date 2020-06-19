Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 июня

В пятницу, 19 июня, количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло со вчерашних 5462 до 5522. За сутки подтвердили 60 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 44 пациента. Всего с болезнью уже справились 2784 наших земляка.
За время эпидемии от коронавируса умерли 42 жителя области. За сутки подтвердили один летальный случай - скончался 66-летний житель Обнинска.
Лечение сейчас продолжает 2696 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области снизился до 0,85. Дневной прирост заболевших 19 июня самый маленький с 26 апреля.
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