Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 5522

В пятницу, 19 июня, в Калужской области подтвердили коронавирус ещё у 60 человек. Всего за три месяца заболело 5522 жителя региона, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Вылечились ещё 44 наших земляка. Всего с болезнью справились 2784 человека.
Подтверждена также новая смерть. Скончался 66-летний житель Обнинска. За весь период эпидемии умерли 42 калужанина.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 июня.
Тем временем
В Калужской области отменили режим самоизоляции. Подробности.
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