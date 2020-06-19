Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 5522

В пятницу, 19 июня, в Калужской области подтвердили коронавирус ещё у 60 человек. Всего за три месяца заболело 5522 жителя региона, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Вылечились ещё 44 наших земляка. Всего с болезнью справились 2784 человека.

Подтверждена также новая смерть. Скончался 66-летний житель Обнинска. За весь период эпидемии умерли 42 калужанина.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 июня.

Тем временем

В Калужской области отменили режим самоизоляции. Подробности.

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