Детские сады Калуги опустели из-за коронавируса

Как мы уже рассказывали, на этой неделе в Калужской области закрыли все школы. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Детские сады при этом продолжают работать, однако наши читатели сообщают, что там резко снизилось количество малышей.

– Я на этой неделе водила сына, но в группе 5-6 человек всего, – рассказала нам калужанка. – Воспитатели предупреждают, что с признаками простуды теперь не возьмут детей. Просят малышей временно с ними не обниматься.

Заведующая другого садика рассказала KP40, что 20 марта у них было в два раза меньше детей, чем обычно в пятницу.

Малышей из разных групп объединяют в одну.

Напомним, постановлением губернатора в Калужской области с 17 марта введён режим повышенной готовности. Он предполагает, в частности, свободное посещение детских садов. То есть родители сами должны решать, приводить ли детей. Но больничный при здоровом ребенке они не могут взять.

Каникулы в школах Калуги и области должны завершиться 5 апреля, однако пока всё идёт к тому, что дети после этого перейдут на дистанционное обучение.

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