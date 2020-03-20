Школы грозят держать закрытыми даже в апреле

Как мы уже рассказывали, в начале нынешней недели в Калужской области закрыли все школы. Детей досрочно отправили на каникулы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Официально каникулы продлятся до 5 апреля. Однако начнутся ли после этого занятий, пока никто сказать не может.

Федеральное министерство просвещения уже заявило на днях, что по всей стране дети не будут учиться как минимум до 12 апреля. В калужском министерстве образования осторожно комментируют, что по документам в нашем регионе каникулы только до 5-го, однако все может ещё поменяться.

В постановлении губернатора о введении в регионе режима повышенной готовности речь идёт о закрытии школ «до особого распоряжения».

Детей, между тем, начали готовить к введению дистанционного обучения.

Утром в пятницу, 20 марта, наш читатель переслал в редакцию сообщение, поступившее от классного руководителя его ребёнка:

«Уважаемые родители! Прошу сообщить, кто имеет дома компьютер и интернет. Если нет, имеется ли интернет в телефоне ребёнка. После каникул, возможно, мы перейдём на дистанционное обучение. Сообщите также телефон ребёнка для создания группы в Viber или WhatsApp. Дети смогут фотографировать тетрадь с домашним заданием и получать оценки».

Вероятно, рекомендации собирать эту информацию поступили всем классным руководителям. Но понадобится ли дистанционное обучение, покажет лишь время. За последние сутки в России, напомним, количество заболевших увеличилось на 35%.

В Калуге первого больного выявили 17 марта. Сейчас в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе находятся 23 пациента с подозрением на болезнь.

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Уважаемые читатели, а вы готовы, что ваши дети или внуки будут завершать этот учебный год в дистанционном режиме? Расскажите в комментариях!