$ 80.16 2.94
87.27 2.38
Главная Новости Образование

Школы грозят держать закрытыми даже в апреле

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 20.03.2020 11:19 3 3511
Школы грозят держать закрытыми даже в апреле

Как мы уже рассказывали, в начале нынешней недели в Калужской области закрыли все школы. Детей досрочно отправили на каникулы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Официально каникулы продлятся до 5 апреля. Однако начнутся ли после этого занятий, пока никто сказать не может.

Федеральное министерство просвещения уже заявило на днях, что по всей стране дети не будут учиться как минимум до 12 апреля. В калужском министерстве образования осторожно комментируют, что по документам в нашем регионе каникулы только до 5-го, однако все может ещё поменяться.

В постановлении губернатора о введении в регионе режима повышенной готовности речь идёт о закрытии школ «до особого распоряжения».

Детей, между тем, начали готовить к введению дистанционного обучения.

Утром в пятницу, 20 марта, наш читатель переслал в редакцию сообщение, поступившее от классного руководителя его ребёнка:

«Уважаемые родители! Прошу сообщить, кто имеет дома компьютер и интернет. Если нет, имеется ли интернет в телефоне ребёнка. После каникул, возможно, мы перейдём на дистанционное обучение. Сообщите также телефон ребёнка для создания группы в Viber или WhatsApp. Дети смогут фотографировать тетрадь с домашним заданием и получать оценки».

Вероятно, рекомендации собирать эту информацию поступили всем классным руководителям. Но понадобится ли дистанционное обучение, покажет лишь время. За последние сутки в России, напомним, количество заболевших увеличилось на 35%.

В Калуге первого больного выявили 17 марта. Сейчас в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе находятся 23 пациента с подозрением на болезнь.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

Уважаемые читатели, а вы готовы, что ваши дети или внуки будут завершать этот учебный год в дистанционном режиме? Расскажите в комментариях!

В Калуге выявлен первый заболевший коронавирусом. Как вы думаете, когда это всё закончится?

 Голосование заканчивается 01/04/2020
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 20.03.2020 11:19 3 3511
Тэги: образование школа коронавирус
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Технологии для добрых дел: Клиенты Газэнергобанка могут производить оплату благотворительных пожертвований по QR-коду
12 мар 2020 14:24
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
ВТБ в Калужской области нарастил розничный кредитный портфель на 22%
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге выявлен первый заболевший коронавирусом. Как вы думаете, когда это всё закончится? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
5 главных факторов, которые следует учесть при покупке плоттера
Часы Hublot: обзор лучших женских моделей
Счетный комитет рекомендует правительству не завершать реализацию проекта «Астана LRT»

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru